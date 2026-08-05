النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة

تستكمل هيئة تنظيم النقل البري، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، بإطلاق خطي جرش–إربد وإربد–الزرقاء.

ويعكس ذلك التزام الهيئة بتنفيذ الجدول الزمني الذي أعلنته سابقاً، وترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تطوير منظومة نقل عام حديثة ومنتظمة، وصولا إلى استكمال تشغيل المشروع مع نهاية الشهر الحالي.

ويشمل التشغيل التجريبي تشغيل خط (جرش–إربد) بواسطة 15 حافلة كبيرة وبأجرة 1.25 دينار، فيما سيعمل على خط إربد–الزرقاء 42 حافلة متوسطة وبأجرة 1.50 دينار، وفق أحدث المواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة، بما يضمن توفير خدمة نقل عام آمنة ومنتظمة وعالية الكفاءة.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن جميع الحافلات جُهزت بأعلى معايير السلامة والراحة، وزُودت بأنظمة تتبع إلكتروني ودفع إلكتروني، بما يضمن الالتزام بمواعيد الرحلات والترددات التشغيلية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر تجربة تنقل أكثر راحة واعتمادية بين المحافظات.

وأعلنت الهيئة، في إطار التوسع المتواصل في شبكة النقل المنتظم، عن مواصلة تدشين خطوط جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث يبدأ التشغيل التجريبي لخط عمّان–عجلون اعتبارا 16 الشهر الحالي باستخدام 22 حافلة متوسطة وبأجرة 1.50 دينار، فيما يبدأ في 20 الشهر الحالي التشغيل التجريبي لخط الزرقاء–المفرق بواسطة 44 حافلة كبيرة وبأجرة 1.55 دينار، إلى جانب تشغيل خط جرش–المفرق باستخدام 11 حافلة متوسطة وبأجرة 95 قرشاً، وذلك ضمن البرنامج الزمني المعلن لاستكمال تشغيل جميع خطوط المرحلة الثانية.

وأكدت الهيئة أن هذا التوسع المتدرج يعكس التزامها بتنفيذ المشروع وفق المواعيد المحددة، ويجسد نهجها في تنفيذ مشاريع النقل العام بكفاءة عالية، بما يعزز منظومة النقل العام، ويوفر خدمات نقل حديثة وآمنة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة.

وأضافت الهيئة، إن تشغيل هذه الخطوط يشكل بشرى سارة لأبناء محافظات: جرش وإربد والزرقاء وعجلون والمفرق، لما سيوفره من خيارات نقل أكثر كفاءة واعتمادية، تسهم في تسهيل التنقل اليومي، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويأتي استكمال التشغيل التجريبي لهذه الخطوط بعد النجاح في تشغيل خطي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان مطلع الأسبوع الحالي، بما يؤكد سير المشروع وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني اللذين أعلنت عنهما الهيئة، وصولاً إلى استكمال تشغيل منظومة النقل العام المنتظم مع نهاية شهر آب.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الاستفادة من خدمات النقل المنتظم والالتزام بالمجمعات ومواعيد الانطلاق المعتمدة، مؤكدة أن كوادرها الرقابية والفنية ستواصل متابعة التشغيل التجريبي ميدانياً، وتقييم الأداء بصورة مستمرة، بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في الارتقاء بخدمات النقل العام في المملكة.