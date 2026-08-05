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مالك ناد سعودي يسخر من انتقال محمد صلاح إلى "طرابزون سبور"

  • 05 أغسطس 2026
  • 14:21
مالك ناد سعودي يسخر من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور

خبرني - أثار رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورغ مالك نادي الخلود السعودي الجدل بتعليقه على انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى "طرابزون سبور" التركي، بعد نهاية رحلته مع ليفربول.
وعقب الإعلان الرسمي عن الصفقة، نشر هاربورغ تعليقا عبر حسابه على منصة إكس قال فيه: "لقد انتقل إلى الدوري المناسب. دوري روشن السعودي ليس مكانا لقضاء عطلة التقاعد."
وجاءت تصريحاته في ظل التكهنات التي ربطت صلاح طوال الأشهر الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أشارت تقارير عدة إلى اهتمام نادي الاتحاد بالحصول على خدمات قائد منتخب مصر، قبل أن يحسم اللاعب وجهته بالانضمام إلى طرابزون سبور.

وكان النادي التركي أعلن رسميا تعاقده مع صلاح، ليفتتح النجم المصري فصلا جديدا في مسيرته الكروية، بعد 9 سنوات قضاها مع ليفربول حقق خلالها العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية.

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