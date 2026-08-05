أسعار القهوة العالمية تبلغ أعلى مستوى في 6 أشهر

خبرني - ارتفعت عقود القهوة اليوم بقوة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي، مدفوعة بعوامل مناخية واقتصادية متشابكة.

وأظهرت البيانات أن عقود القهوة من نوع "الروبوستا" ارتفعت بنسبة 9.1% في يوليو 2026 مقارنة بالشهر الذي قبله، لتصل إلى 4.07 دولار للكيلوغرام، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2026، عندما سجلت 4.24 دولار.

أما عقود القهوة من نوع "أرابيكا" شهدت قفزة أقوى بلغت 16.5% على أساس شهري، مسجلة 7.91 دولار للكيلوغرام، وهو أيضا أعلى مستوى منذ يناير 2026، حين بلغت 8.02 دولار للكيلوغرام.

ولم تقتصر الارتفاعات على القهوة، إذ قفزت أسعار الكاكاو بنسبة 27.5% خلال الشهر الماضي إلى 5.61 دولار للكيلوغرام، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2025، عندما سجل 5.78 دولار للكيلوغرام.

ويأتي هذا الصعود في أسعار السلع الزراعية في ظل تحديات عدة تواجه الإنتاج العالمي، بما في ذلك الظروف المناخية القاسية في مناطق الإنتاج الرئيسية، وتزايد الطلب العالمي، واضطرابات سلاسل التوريد التي تؤثر على حركة الشحن والنقل الدولي للسلع الزراعية.