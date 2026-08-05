ماذا يجري في الجنوب السوري؟

خبرني - وسعت قوات "الأندوف" الأممية حضورها جنوب سوريا وأرسلت مدرعتين إلى قرية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تزامنا مع تحرك قوة إسرائيلية في ريف محافظة القنيطرة الشمالي المحاذية.

واصلت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) حضورها الميداني في الجنوب السوري، مع دخول مدرعتين تابعتين لها إلى قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ضمن جولات المراقبة التي تنفذها القوة الدولية في المنطقة الحدودية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه قرى حوض اليرموك متابعة ميدانية مكثفة من قبل قوات الأندوف، التي رفعت خلال الأسابيع الماضية وتيرة دورياتها في المناطق التي شهدت توغلات إسرائيلية، في محاولة لرصد المتغيرات الميدانية ومراقبة واقع منطقة الفصل.

وفي تطور متزامن، سُجل تحرك لقوة إسرائيلية في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، حيث تمركزت عند مفرق الكسارات وأقامت نقطة عسكرية مؤقتة قبل أن تنتشر في محيط المنطقة، دون ورود معلومات عن تنفيذ عمليات مداهمة أو احتجاز.

وتعكس هذه التحركات استمرار النشاط العسكري والأمني على امتداد الشريط الفاصل في جنوب سوريا، وسط مراقبة أممية متواصلة للتطورات، في ظل بقاء المنطقة على وقع توترات متكررة وتحركات ميدانية متبادلة قرب خطوط التماس.