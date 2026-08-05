تحقيق الجيش الإسرائيلي: رحلة مستوطنين غير منسقة انتهت بمقتل ضابطين

خبرني - نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق في المواجهة التي وقعت قبل أسبوعين في قرية تل شمال الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل ضابطين، وسقوط قتلى وجرحى فلسطينيين.

وخلص التحقيق إلى أن الرحلة التي نظمها مستوطنون في المنطقة لم تكن منسقة مع الجيش، وأن المشاركين مروا داخل القرية الفلسطينية، ما أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة مع السكان.

وبحسب التحقيق، كانت لدى قيادة الجيش مؤشرات مسبقة على نية تنظيم الرحلة، لكنها لم تتمكن من تحديد مسارها أو توقيتها، كما لم تنجح في الحصول على تعاون من منظميها لتنسيقها أمنيًا.

وأشار التحقيق إلى أن المواجهة بدأت بإلقاء الحجارة بين المستوطنين والفلسطينيين، قبل أن تتطور إلى تبادل لإطلاق النار بعد استيلاء مسلحين فلسطينيين على سلاح مسؤول الأمن في إحدى المستوطنات. وخلال الاشتباك قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخران، فيما قُتل الرائد يوآف عزرا بعد تبادل إطلاق نار من مسافة قريبة مع أحد المسلحين.

كما كشف التحقيق أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون قائد وحدة الطوارئ المدنية النقيب (احتياط) بنياهو ميلت قد أصيب أيضا بنيران إسرائيلية، إلى جانب إصابته بنيران المسلحين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن عدم إجراء تشريح للجثة حال دون التوصل إلى نتيجة قاطعة.

وسجل التحقيق إخفاقا ميدانيا، بعدما تبين أن القوات العسكرية والطواقم الطبية لم تقدم العلاج الفوري لبنياهو ملت، الذي بقي مصابًا بجروح خطيرة إلى جانب جثث القتلى، قبل أن يتولى مسعف مدني إسعافه لاحقًا. واعتبر الجيش أن القوة العسكرية كانت ملزمة بتقديم العلاج له بشكل فوري.

وفي أعقاب التحقيق، أعلن رئيس الأركان إيال زامير تشديد التعليمات المتعلقة بمشاركة الجنود في نشاطات مدنية غير منسقة مع الجيش، بعدما تبين أن جنديين نظاميين شاركا في الرحلة خلال إجازتهما. كما تدرس الشرطة الإسرائيلية فتح إجراءات قانونية بحق منظمي الرحلة.

وقرر رئيس الأركان أيضا ترقية بنياهو ملت بعد وفاته إلى رتبة نقيب، تقديرًا لدوره خلال المواجهة، على أن تُثبت الرتبة الجديدة على شاهد قبره.