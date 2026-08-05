الاحتلال يعلن عن عملية واسعة في مخيم قلنديا

خبرني - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة منذ فجر اليوم الأربعاء، وسط تعزيزات عسكرية مكثفة.

واعلن منسق الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا.

وقال المنسق : لن نسمح بأن يتحول مخيم قلنديا لبؤرة للإرهاب أو ملاذ للإرهابيين.

واضاف : عملية الجيش بقلنديا تستهدف إحباط الجهات والبنى التحتية الإرهابية - بحسب زعمه -ز

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الصحفيين، وتمركزت في الشارع الرئيسي داخل المخيم، في محاولة لعرقلة التغطية الإعلامية.

ولفتت محافظة القدس، إلى أن الاحتلال أغلق عدة مداخل للمخيم بالسواتر الترابية، بالتزامن مع استمرار الاقتحام، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين.

وأشارت إلى تواصل تدفق التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إلى محيط حي المطار ومعهد قلنديا للتدريب، عبر فتحات استحدثتها قوات الاحتلال في جدار الفصل والتوسع العنصري بعد إزالة أجزاء منه، الأمر الذي يتيح دخول المزيد من الآليات والقوات إلى المنطقة بشكل متواصل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجراً، بعشرات الآليات والجرافات، وانتشرت بشكل مكثف في أحيائه، حيث دفعت بآليات محملة بصناديق ومعدات وخرائط، وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة طالت عدداً من منازل المواطنين.

وتخلل الاقتحام مداهمة مقر اللجنة الشعبية، وإخراج عدد من المواطنين من منازلهم، وإجبار إحدى العائلات على إخلاء منزلها، إضافة إلى منع إقامة صلاة الفجر في مساجد المخيم.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته للأحداث، واعتدت على مواطنين، ما أدى إلى إصابة رجل (53 عاماً) وآخر بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال دهست شاباً في محيط المخيم، فيما اعتقلت الشاب غسان الخطيب، واحتجزت عدداً من الشبان خلال الاقتحام.

كما هدمت جرافات الاحتلال مغسلة في شارع المطار، وحولت منزل عائلة منصور إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع اقتحام المخيم بأكثر من 30 آلية عسكرية و10 جرافات، وسط حالة من التوتر والانتشار العسكري المكثف.