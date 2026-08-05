عمان العربية بالمرتبة الثانية محلياً والأولى بين كافة الجامعات الخاصة في تصنيف  UniRank 2026

خبرني - حققت جامعة عمان العربية إنجازًا جديدًا في تصنيف UniRank العالمي لعام 2026، المتخصص بقياس الحضور الرقمي وسمعة المؤسسات التعليمية عبر مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية، حيث حققت المركز الثاني بين الجامعات الأردنية متقدمة 4 مراتب عن العام الماضي العام متصدرة الجامعات الخاصة في الأردن، وعلى المستوى العالمي جاءت الجامعة في المرتبة (1144) وضمن أفضل (200) جامعة في قارة آسيا محققة المرتبة (137) على كافة الجامعات الآسيوية.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن هذا التقدم يأتي ثمرة جهود متواصلة في تعزيز جودة التعليم والابتكار والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية لتعزيز التواصل مع الطلبة والمجتمع محليًا ودوليًا، مشيراً بأن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود الجامعة في بناء هويتها الرقمية وتوسيع حضورها الإلكتروني، بما يعزز مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي ويرسخ دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة على المستويين المحلي والعالمي.

ويُعد هذا الإنجاز انعكاسًا لنجاح منظومة الإعلام والاتصال الرقمي في الجامعة، والتي ترتكز على تقديم محتوى نوعي ومتجدد، وتعزيز التفاعل مع الجمهور، وإبراز إنجازات الجامعة الأكاديمية والبحثية والمجتمعية عبر مختلف المنصات الرقمية، إلى جانب التطوير المستمر للموقع الإلكتروني بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية، كما يعكس نجاح الاستراتيجية الإعلامية للجامعة في توسيع نطاق وصول محتواها إلى الجمهور المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز حضورها الرقمي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في الاتصال المؤسسي والتحول الرقمي، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا التقدم المتميز في تصنيف UniRank 2026.

ويُشار إلى أن تصنيف UniRank هو تصنيفًا عالميًا أستراليًا يختص بقياس مدى شهرة وفاعلية المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات المعترف بها رسميًا أو المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة، حيث يعتمد في تقييمه على مؤشرات متعددة تشمل حركة الزوار للمواقع الإلكترونية، ومستوى تفاعل المستخدمين مع المحتوى الرقمي، وانتشار المؤسسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يشمل التصنيف آلاف الجامعات حول العالم ويتم تحديثه بصورة دورية، ما يجعله أحد المؤشرات المهمة لقياس تأثير المؤسسات الأكاديمية في البيئة الرقمية العالمية.