لماذا تخلى صلاح عن رقمه الشهير 11 واختار 61 مع طرابزون؟

خبرني - ظهر محمد صلاح لأول مرة بقميص طرابزون سبور يحمل رقما غير معتاد بالنسبة له، لكنه يحمل قيمة رمزية كبيرة لدى سكان مدينة طرابزون التركية.

وظهر النجم المصري البالغ 34 عاما، في الصور التي نشرها الحساب الرسمي لطرابزون سبور مرتديا قميص الفريق خلال رحلته إلى تركيا لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال إجراءات انتقاله، حيث حمل القميص الرقم 61 على ظهره.

اختيار هذا الرقم أثار فضول الجماهير، خاصة أن صلاح اشتهر طوال السنوات الماضية بارتداء الرقم 11 مع ليفربول ومنتخب مصر، إلا أن الرقم الجديد يحمل دلالة خاصة، فهو يمثل رمز مدينة طرابزون، حيث يشير إلى رقم الولاية في نظام لوحات تسجيل السيارات التركية.

ومع مرور الوقت، أصبح الرقم 61 جزءا من هوية المدينة، وتحول إلى رمز للفخر والانتماء بين سكان طرابزون وجماهير النادي، كما يحظى القميص الذي يحمل هذا الرقم بمكانة خاصة لدى المشجعين.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى إمكانية ارتداء صلاح الرقم 11 مع فريقه الجديد، لكن ظهوره الرسمي بقميص الرقم 61 حسم الأمر، في خطوة تعكس رغبته في الارتباط بجماهير النادي والمدينة منذ اللحظة الأولى.

وخلال الفيديو الذي وثق وصوله إلى تركيا، وجه صلاح رسالة إلى جماهير طرابزون قال فيها: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أنا هنا، أراكم قريبا.. أينما كنا فطرابزون هنا."

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي ويستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

ويأتي انتقال صلاح بعد مسيرة استثنائية مع ليفربول امتدت لتسع سنوات، أصبح خلالها أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما سجل مئات الأهداف وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.