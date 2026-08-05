قصة المرأة التي تهدد عرش إنفانتينو

خبرني - دخل اسم النرويجية ليسه كلافينيس دائرة المرشحين المحتملين لخلافة جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما أعلن الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر دعمه لها.

وكتب بلاتر عبر حسابه على منصة "إكس": "ليسه كلافينيس تستحق أعلى درجات الاحترام. كانت الوحيدة التي حافظت دائما على موقف واضح ولم تسر مع التيار. لقد حان الوقت لأن تقود امرأة الاتحاد الدولي لكرة القدم."

وجاءت تصريحات بلاتر في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها إنفانتينو بعد الجدل الذي أثاره مشروع بيع نحو 20% من الحقوق التجارية للفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار.

وتسببت الخطة في اعتراضات قوية من عدد من الاتحادات، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي أعلن فقدان الثقة في قيادة الفيفا وطالب بمراجعة المسؤولين عن المشروع، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن الفكرة.

وتبلغ كلافينيس من العمر 45 عاما، وهي لاعبة سابقة في صفوف منتخب النرويج، حيث خاضت 73 مباراة دولية بين 2002 و2011، قبل أن تنتقل إلى العمل الإداري والقانوني، وتولت رئاسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم عام 2022، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الاتحاد.

وعرفت كلافينيس بمواقفها الصريحة تجاه قضايا الحوكمة والشفافية في كرة القدم، وكانت من الأصوات التي انتقدت بعض سياسات الفيفا، ما جعلها تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الكروية الأوروبية.

ورغم أن كلافينيس لم تعلن رسميا ترشحها لرئاسة الفيفا، فإن صعود اسمها يضيف بعدا جديدًا للمنافسة المقبلة، خصوصا مع كونها قد تصبح أول امرأة تقود الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا نجحت في الوصول إلى المنصب.