حزب عزم يعلن دعمه لمشروع (عجائب الأردن السبعة) ويؤكد إطلاق شراكات وطنية لتعزيز الاقتصاد والسياحة

خبرني - أعلن حزب عزم دعمه الكامل لمبادرة “عجائب الأردن السبعة” التي يتبناها المجلس الاستشاري الأعلى في جمعية الاقتصاد السياحي، باعتبارها مشروعاً وطنياً استراتيجياً يجمع بين حماية الإرث الحضاري، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحويل المقومات السياحية الأردنية إلى قوة اقتصادية قادرة على دعم النمو، وزيادة الاستثمار، واستحداث فرص العمل.

وقال مستشار الامين العام الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن حزب عزم ينظر إلى المبادرة بوصفها نموذجاً وطنياً متقدماً في الاستثمار بالهوية الحضارية للأردن، مؤكداً أن المشروع يشكل فرصة حقيقية لإطلاق مسار جديد في الترويج السياحي، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام لشؤون السياحة والبيئة، الدكتور نضال المجالي، ورئيس وأعضاء لجنة السياحة في الحزب، أن حزب عزم سيبدأ فوراً سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي، بهدف بناء شراكة وطنية فاعلة تقوم على تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وإطلاق برامج مشتركة تضمن نجاح المبادرة وتوسيع أثرها الاقتصادي والسياحي.

وأضاف أن الحزب سيشكل فريق عمل متخصصاً للتعاون مع الجهات القائمة على المشروع، والعمل مع المؤسسات الرسمية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والبلديات، والهيئات السياحية، لإطلاق مبادرات عملية تسهم في ترسيخ مشروع “عجائب الأردن السبعة” كمشروع وطني جامع يحظى بدعم جميع مكونات الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن حزب عزم سيعمل على نشر ثقافة المبادرة بين منتسبيه وفي مختلف محافظات المملكة، من خلال برامجه وأنشطته الميدانية، إيماناً منه بأن السياحة لم تعد قطاعاً خدمياً فحسب، بل أصبحت صناعة اقتصادية متكاملة ترتبط بالنقل، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والحرف التقليدية، والثقافة، والتكنولوجيا، وتشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأكد الحزب أن هذا التوجه ينسجم مع هويته الاقتصادية التي ترتكز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها السياحة، والزراعة، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، باعتبارها الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، والقادرة على جذب الاستثمارات، وزيادة الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب.

وشدد حزب عزم على أن نجاح المشاريع الوطنية الكبرى يتطلب شراكات حقيقية بين الدولة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن الحزب سيواصل تبني المبادرات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي، وسيضع جميع إمكاناته وخبراته وعلاقاته الوطنية والدولية في خدمة مشروع “عجائب الأردن السبعة” ليصبح علامة أردنية فارقة، ومنصة عالمية للترويج للمملكة بوصفها وجهة سياحية واستثمارية وثقافية متميزة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد أن الاستثمار في السياحة هو استثمار في الاقتصاد الوطني، وفي تعزيز الهوية الأردنية، وفي مستقبل الأجيال، وأن مشروع “عجائب الأردن السبعة” يستحق أن يتحول إلى مشروع وطني جامع يعكس ثراء الأردن الحضاري والتاريخي والطبيعي، ويعزز حضوره على الساحة الاقليمية والدولية .