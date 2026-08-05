الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية

خبرني - أعلن الحوثيون في اليمن، الأربعاء، استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا فرضه منذ أسبوعين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على منصات التواصل الاجتماعي، إنّ قواته تمكّنت من "استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية محققة إصابة دقيقة".

وأضاف أن إجمالي السفن التي استهدفوها منذ بدء الحصار بلغ "8 سفن نفطية سعودية".

وطلبت إيران في 16 تموز 2026، من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق باب المندب في البحر الأحمر؛ إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران.

قوات التحالف، قالت الاثنين 20 تموز 2026، إنّها ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 لحماية السفن البحرية بمضيق باب المندب.

وأعلن الحوثيون، الاثنين، 20 تموز 2026، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة في حرب إيران وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج.

وتعد هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.