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المفرق .. انقطاعات المياه تتحول إلى اعتصامات غاضبة

  • 05 أغسطس 2026
  • 11:05
المفرق انقطاعات المياه تتحول إلى اعتصامات غاضبة
وزير المياه والري رائد ابو السعود

خبرني - اعتصم مواطنون غاضبون صباح اليوم الأربعاء بسبب ما وصفوه بالعطش الشديد وشح المياه وعدم وصولها لمنازلهم، في قرية أم القطين شرقي محافظة المفرق.

وقال مواطنون لـ "خبرني" إن المياه لا تصل منازلهم نهائياً ، وانهم يعانون من الانقطاعات منذ عدة اشهر ، دون إيجاد حلول لازمتهم.

 وتتواصل معاناة أهالي قضاء أم القطين مع انقطاع مياه الشرب ، في ظل غياب حلول تنهي الأزمة التي أثقلت كاهل السكان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واعتمادهم على شراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة.

وأكد عدد من المواطنين لموقع خبرني، أن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ أشهر، رغم تقديم شكاوى ومراجعات متكررة إلى شركة مياه اليرموك وسلطة المياه ووزارة المياه، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة أو حلول عملية تعيد ضخ المياه إلى القرية.

وأشاروا إلى أن استمرار الأزمة أجبر العديد من الأسر على تحمل أعباء مالية إضافية لتأمين احتياجاتها اليومية من المياه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة الخلل وضمان وصول المياه بشكل منتظم.

ودعا الأهالي وزارة المياه والري وسلطة مياه اليرموك إلى التحرك الفوري لإنهاء معاناتهم، مؤكدين أن الحصول على مياه الشرب حق أساسي لا يحتمل المزيد من التأخير، خصوصًا في ظل الظروف المناخية الحالية.

من الاعتصام
من الاعتصام

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