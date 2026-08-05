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الأردن .. غرام الذهب 21 يرتفع 190 قرشا

  • 05 أغسطس 2026
  • 10:50
الأردن غرام الذهب 21 يرتفع 190 قرشا

خبرني  - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء ، ما بين 170 قرشا الى 210 قروش ( بحسب العيار) ،  وفقا للتسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين بمقدار 190 قرشا للغرام ليصل الى 85.30 دينار لجهة البيع من المحلات، مقابل 81.30 دينار للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.90 دينار و75.5 دينار على التوالي.

تاليا الاسعار بالتفصيل : 

الأردن .. غرام الذهب 21 يرتفع 190 قرشا

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