غموض في موعد إعلان نتائج التوجيهي

خبرني - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يوم غد الخميس.

وأكد حياصات أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعداً رسمياً لإعلان النتائج، مشيراً إلى أنه من المتوقع إعلانها خلال النصف الثاني من شهر آب الحالي، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اختتمت، الخميس الماضي، امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام الحالي، التي انطلقت في 23 تموز، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال التصحيح والتدقيق ورصد العلامات تمهيداً لإعلان النتائج.

