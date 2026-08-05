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يويفا يدخل تعديلات على مسابقاته الأوروبية الثلاث

  • 05 أغسطس 2026
  • 09:43
يويفا يدخل تعديلات على مسابقاته الأوروبية الثلاث

خبرني  - أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلين تنظيميين جديدين سيتم تطبيقهما بدءا من هذا الموسم في مسابقات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويتعلق التعديل بنظام البطاقات الصفراء في دور المجموعات في المسابقات الثلاث، بينما يتعلق الثاني بشاشات الملاعب.

 

التعديل الأول

شمل التعديل الأول نظام عقوبات البطاقات الصفراء خلال مرحلة الدوري؛ حيث تقرر رفع حد الإيقاف الأول للاعبين وأعضاء الجهاز الفني من 3 إلى 4 بطاقات صفراء، على أن يُفرض الإيقاف التلقائي للمباراة التالية عند الحصول على البطاقات الرابعة، ثم السادسة، ثم الثامنة.

ويأتي هذا التغيير لمعالجة ارتفاع خطر العقوبات الناتج عن زيادة عدد مباريات مرحلة الدوري إلى 8 مباريات بدلا من 6 في الشامبيونزليغ واليوربا ليغ، وقد طُبق القرار أيضا على دوري المؤتمر لتوحيد اللوائح وتسهيل انتقالات اللاعبين الشتوية بين المسابقات.

 

التعديل الثاني

يتعلق بشاشات الملاعب وساعاتها؛ إذ ألمح اليويفا إلى إلغاء البند القديم الذي كان يحظر استمرار احتساب الوقت بعد نهاية الدقائق الـ45 والـ90 والوقت الإضافي.

وبموجب النظام الجديد، يُسمح للمنظمين بتشغيل الساعات لإظهار الوقت المنقضي أو المتبقي، مع إلزامية عرض الوقت بدل الضائع بصيغة المجموع المُضاف (مثل 45+س أو 90+ص) بدلا من استمرار العد المتواصل، لمواكبة التطورات التكنولوجية داخل الملاعب.

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