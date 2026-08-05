الاردن .. 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية عالجها المركز الوطني لتأهيل المدمنين في 2025

خبرني - قال رئيس المركز الوطني لتأهيل المدمنين في وزارة الصحة، أحمد الحنيطي، الثلاثاء، إن المركز عالج 549 حالة إدمان على المؤثرات العقلية خلال عام 2025.

وأوضح الحنيطي، أن المركز يعمل من خلال مسارين؛ الأول يتمثل في العيادات الخارجية، التي سجلت نحو 8500 مراجعة خلال العام 2025، فيما يضم المسار الثاني 40 سريرا مخصصا للإدخالات، منها أربعة أسرة مخصصة للنساء.

وأضاف أن مادة الكريستال المخدرة تؤثر سلبا في جسم الإنسان، مشيرا إلى أنها من المواد سريعة الإدمان، وتتسبب في تنشيط الجهاز العصبي بصورة كبيرة، ما يؤدي إلى الأرق وعدم النوم لأيام متتالية.

وبيّن أن تعاطي مادة الكريستال يؤدي إلى إفراط في إفراز مادتي الدوبامين والأدرينالين، الأمر الذي يسبب إنهاكا شديدا للجسم. وأضاف أن الشعور بـ”السعادة الزائفة” الذي تمنحه هذه المادة يتلاشى مع مرور الوقت، ليصبح المدمن يتعاطاها فقط ليتمكن من أداء واجباته اليومية.

وأشار الحنيطي إلى أن من أبرز علامات تعاطي الكريستال السهر، وتقلبات المزاج، وفقدان الشهية، وانخفاض الوزن، مؤكدا أن هذه المادة تؤثر سلبا في العلاقات الاجتماعية، إلى جانب الصحة النفسية والجسدية.

من جانبه، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق، أنور الطراونة، إن مادة الكريستال معروفة منذ عام 1893، وكانت تستخدم في بدايات تصنيعها لأغراض طبية، قبل أن يتبين خطرها وإمكانية إساءة استخدامها.

وأضاف أن تعاطي الكريستال يؤدي إلى فرط الحركة والنشاط، بالتزامن مع اضطراب الإدراك وضعف القدرة على التمييز، ما يجعل المتعاطي يشكل خطرًا على نفسه والمجتمع.

ونصح الطراونة أولياء الأمور بالتحلي بالحكمة عند اكتشاف إدمان أحد أبنائهم، مؤكدًا أهمية التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات لتأمين العلاج للمدمن، ومحذرًا من أن تعاطي الكريستال قد يدفع بعض المدمنين إلى ارتكاب جرائم نتيجة معاناتهم من الذهان الذي قد تسببه هذه المادة.