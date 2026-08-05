تنويه مهم لأهالي الصريح والحصن بخصوص سكة الحديد

خبرني - قال النائب باسم الروابدة إنه التقى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الشؤون البرلمانية المحامي عبد المنعم العودات، حيث أكدا أن التعويض عن الأراضي المستملكة، التي لم يُستكمل استملاكها سابقاً لمشروع سكة الحديد في منطقتي الصريح والحصن، لن يخضع لأحكام القانون الجديد.

وأضاف الروابدة أن الوزيريْن أكدا أن هذه الأراضي ستُعامل وفق الإجراءات القانونية المقررة سابقاً، بما يضمن التعويض عن كامل المساحة المستملكة.

وأشار إلى أنه لن يُطبق على أصحاب هذه الأراضي اقتطاع الربع القانوني المستحدث في مشروع قانون الملكية العقارية، مؤكداً أن صاحب الأرض سيحصل على كامل قيمة أرضه وفق السعر الإداري.