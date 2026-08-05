شكل الشوارع حول المنزل قد يحدد جودة نومك

خبرني - أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Building and Environment أن البيئة البصرية للشوارع المحيطة بالمنزل قد تؤثر بشكل مباشر في مدة نوم الشخص وجودته.

واستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 200 ألف صورة من خدمة Google Street View، بهدف تقييم خصائص البيئة الحضرية، بما في ذلك عدد الأشجار، وكثافة المباني، والأرصفة، والطرق، وغيرها من العناصر. ثم قارنوا هذه البيانات بمعلومات حول النوم لدى 1089 من سكان طوكيو العاملين، الذين يعيشون في الطوابق السفلية من المباني السكنية، حيث يكون تأثير المشاهد المحيطة أكثر وضوحا.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعيشون في شوارع أكثر خضرة يميلون إلى النوم لفترات أطول في المتوسط. كما رصد الباحثون علاقة مشابهة في المناطق ذات الكثافة العمرانية العالية، إذ قد تمنح المباني شعورا أكبر بالأمان والخصوصية، وهو ما انعكس في انخفاض أعراض الأرق لدى سكان تلك المناطق. كذلك ارتبط الشعور الذاتي بالأمان بزيادة مدة النوم.

وكان من اللافت أن الدراسة كشفت أن الشوارع التي تتمتع ببنية تحتية متطورة للمشاة، مثل كثرة الأرصفة وإشارات المرور، والتي تُعد عادة مؤشرا على بيئة حضرية مريحة، ارتبطت بانخفاض مدة النوم وتراجع الشعور بالأمان. ويرجح الباحثون أن السبب قد يعود إلى كون هذه المناطق أكثر ضجيجا وحيوية واكتظاظا بالسكان.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد مهندسي المدن والمسؤولين عن التخطيط العمراني في تصميم أحياء لا توفر الراحة وسهولة الحركة فحسب، بل تراعي أيضا تأثير البيئة المحيطة في صحة السكان وجودة حياتهم، بما في ذلك النوم.