طبيبة تكشف أمراضا خطيرة لا علاقة لها بالأسنان

خبرني - كشفت الطبيبة واختصاصية جراحة الأسنان الروسية أوكسانا ميخييفا أن بعض الأمراض التي لا ترتبط مباشرة بالأسنان قد تظهر أولى علاماتها داخل تجويف الفم،

وقالت الطبيبة في تصريح لموقع "لايف.رو" الروسي: "قد تكشف أمراض مثل السكري، واضطرابات الجهاز الهضمي، ونقص الفيتامينات، وأمراض الدم عن نفسها من خلال أعراض تظهر داخل الفم، مثل جفاف الغشاء المخاطي، والتهاب اللسان، والتشققات في زوايا الشفاه، أو نزيف اللثة."

وأضافت أن طبيب الأسنان قد يشتبه بوجود أمراض لا ترتبط مباشرة بالأسنان، حتى إذا راجعه المريض بسبب ألم في أحد الأسنان أو لإجراء فحص دوري.

وأوضحت: "في الممارسة العملية، نكتشف في كثير من الأحيان أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وخاصة التهاب الجيوب الفكية، إضافة إلى حالات الألم العصبي. كما أن القروح التي لا تلتئم لفترة طويلة قد تكون مؤشرا على أمراض في الدم أو اضطرابات في جهاز الغدد الصماء."

وأشارت إلى أن نزيف اللثة يرتبط في كثير من الحالات بنقص الفيتامينات، مؤكدة أن الفحص الدقيق لدى طبيب الأسنان قد يساعد على اكتشاف هذه المشكلات في مراحلها المبكرة.

وقالت: "قد يشتبه طبيب الأسنان، خلال فحص وقائي روتيني، في إصابة المريض بالتهاب الجيوب الفكية ويحيله إلى اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، كما أن استمرار نزيف اللثة، إلى جانب أعراض أخرى، قد يستدعي إحالة المريض إلى طبيب القلب."

وأكدت ميخييفا أن كثيرا من الأشخاص يتجاهلون علامات تظهر داخل الفم رغم أنها قد تستدعي مراجعة الطبيب، مثل القروح التي لا تلتئم، والتشققات في الشفاه أو اللسان، والبقع البيضاء على الغشاء المخاطي، وجفاف الفم المستمر، ونزيف اللثة.

وأوضحت أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بمرض خطير، لكنها قد تستوجب إجراء فحوصات إضافية للكشف عن أسبابها، مشيرة إلى أن بعضها قد يكون مرتبطا بتغيرات سابقة للتسرطن في الغشاء المخاطي للفم، لذلك لا ينبغي تجاهلها.

واختتمت بالقول: "إذا لاحظت جفافا مستمرا في الفم، أو طبقة بيضاء على اللسان، أو قروحا، أو تشققات، أو نزيفا في اللثة، فلا تؤجل زيارة طبيب الأسنان. فالفحص المبكر لا يساهم فقط في الحفاظ على صحة الأسنان، بل قد يساعد أيضا في اكتشاف مشكلات صحية عامة في وقت مبكر."