ابو سياف : معان الكريمة ترفض رد اهل العقبة الطيبين

خبرني - شدد الشيخ محمد الشلبي ال خطاب ( ابو سياف) على ضرورة انهاء الخلاف بين نائبين سابقين في العقبة ومعان .

وكتب ابو سياف منشورا عبر وسائل التواصل جاء فيه :

حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعد هذا بيان لا اريد فيه تسجيل موقف او سمعة ورياء لكن(…) خشيت أن يسجل على معان موقفا لا ينساه التاريخ فعاجلت لكتابة ما استطيعه .

ويأتي منشور ابو سياف اثر تعثر إبرام صلح بين نائبين سابقين تشاجرا خبرني في مجلس النواب وصدر بحق احدهم قرار قضائي .

وكتب ابو سياف : احث الجميع على إيصال رسالة ( … ) ان القرار اصبح قرار مدينة بكاملها ترفض ان ترد اهل العقبة إلا بما تطيب به نفوسهم .

وتابع : العقبة باهلها الخيرين لا يفشلون بمثل هذه القضية التي لم تكن بترتيب وكانت عبارة عن ردود افعال .

ونحن نوجّه إلى ابن معان شادي فريج وأبناء عمومته أن يكونوا نموذجا في المسامحة بعد المقدرة وهذا عين الإحسان ومن المعلوم والمعروف على مدى التاريخ كرم معان واهلها ..وأهل العقبة حللتم اهلا ووطئتم سهلا وان لم تسعكم الارض فصدورنا لكم منزلا .والله تعالى وحده من وراء القصد .