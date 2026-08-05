خضراوات وفواكه تساعد على ضبط ضغط الدم

خبرني - أفادت عالمة الأحياء إيرينا ليالينا، القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الطبيعية في جامعة التعليم، أن بعض الخضراوات والفواكه والثمار تساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستوى الطبيعي.

ووفقا لها، يُعد فصل الصيف الوقت المثالي لإدخال هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي، نظرا لتوافر العديد من الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بالعناصر المفيدة.

وقالت: "يلعب البوتاسيوم دورا أساسيا في هذا المجال، إذ يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، ما يساهم في خفض ضغط الدم. ومن المصادر الغنية بالبوتاسيوم الموز، إذ تحتوي الحبة الواحدة على نحو 422 ملغم، والسبانخ التي تحتوي على حوالي 558 ملغم. كما لا ينبغي إغفال الأفوكادو، الذي يوفر إلى جانب البوتاسيوم مواد غذائية مفيدة أخرى. وللبابايا وجوز الهند تأثير مماثل، إذ يحتويان على كميات جيدة من البوتاسيوم تصل إلى 600 ملغم."

وأضافت أن الثمار تلعب دورا مهما أيضا في دعم صحة ضغط الدم، موضحة أن الفراولة والعليق الأحمر والزبيب تحتوي على البوتاسيوم والأنثوسيانين، وهما مكونان يساعدان في دعم صحة الأوعية الدموية. وأشارت إلى أن الزبيب، على وجه الخصوص، يعد من الخيارات المفيدة.

وقالت: "أثبتت ثمار أخرى، مثل الزعرور والعنب البري والعسلة والرباطية (الأفلوس)، فعاليتها. ويمكن استخدام الزعرور في تحضير مشروب مغلي، بينما يُفضل تناول العسلة طازجة أو تحويلها إلى مربى أو جيلي خفيف. أما الرباطية والعنب البري، فيمكن هرسهما وتجميدهما بسهولة، ما يسهّل استخدامهما لاحقا في تحضير العصائر أو المشروبات الساخنة."

وأشارت العالمة إلى أن من بين الخضراوات المفيدة لضغط الدم يأتي الثوم والبصل في المقدمة، إضافة إلى البطاطس المشوية بقشرتها، والخس، واليقطين. كما أوصت بتناول الشاي المضاف إليه النعناع أو زهور البكورية (الكحلاء) أو نبات القرملة (كيس الراعي) أو لسان الحمل.

وأكدت أن النظام الغذائي يمثل جزءا واحدا فقط من عملية التحكم في ضغط الدم، مضيفة: "للحفاظ على ضغط دم طبيعي، من الضروري مراقبة كمية الملح في النظام الغذائي، وبالتالي تقليل استهلاك الصوديوم، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي."