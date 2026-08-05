بنود خاصة بالألغام والرسوم والملاحة في اتفاق مضيق هرمز

خبرني - كشفت مصادر أمريكية عن اتفاق حول مضيق هرمز يتضمن بندا خاصا بمسارات الملاحة الآمنة المقترحة عبر المضيق وآخر بإلغاء الرسوم وثالثا بمهلة تطهير المضيق من الألغام.

نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا كشف فيه، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة باتت على مشارف التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، على أن يُعلن عنه اليوم الأربعاء.

وبحسب مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي، تقترب كل من الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من إبرام اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق.

وتحدث "أكسيوس" عن أهمية الاتفاق الذي استغرقت المفاوضات بشأنه أسابيع عديدة، موضحا أنه يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وإلى إعادة إطلاق مسار التفاوض حول الملف النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر يوم السبت التراجع عن تنفيذ تهديداته بشن حملة قصف واسعة، لإتاحة المجال أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية. غير أن المصادر حذرت من أنه في حال تعثر التوصل إلى اتفاق قريبا، فقد يمنح ترامب الضوء الأخضر لشن ضربات عسكرية كبرى.

ويسعى الاتفاق المرتقب إلى تلبية بعض المطالب الإيرانية المتعلقة بتعزيز سيطرة طهران على حركة الملاحة في المضيق، وهي سيطرة لم تكن تحظى بها قبل اندلاع المواجهة.

أبرز بنود الاتفاق:

وفقا للمصدرين الإقليميين، ينص الاتفاق قيد التفاوض على ما يلي:

ترتيب مؤقت مدته 60 يوما بين عُمان وإيران في مضيق هرمز، قابل للتمديد.

تسلك جميع السفن الوافدة عبر المضيق باتجاه الخليج مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية.

تسلك جميع السفن المغادرة عبر المضيق باتجاه بحر العرب مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، بالتنسيق مع الجانب الإيراني.

عدم فرض أي رسوم أو ضرائب طوال فترة الـ60 يوما.

التزام الطرفين بإزالة الألغام البحرية من المسار الأوسط للمضيق خلال 30 يوما.

بعد تطهير المسار الأوسط، يُخصص لحركة الملاحة الوافدة والمغادرة بموجب ترتيب دائم يُتفاوض عليه بين مسقط وطهران.

وأكد الموقع أنه إلى جانب المحادثات بين مسقط وطهران، شارك مسؤولون من قطر وباكستان والمملكة العربية السعودية في جهود الوساطة، وفقا للمصادر الإقليمية.

وأكدت المصادر أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في سير المفاوضات. وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات عديدة بين مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، ووزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير خارجية عمان بدر البوسعيدي.

وكشف مصدران إقليميان أن عراقجي أبدى موافقة أولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه ظل بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأفاد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة الرسمية يوم الثلاثاء.