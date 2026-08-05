ترمب: سنفتح مضيق هرمز قريبا أو ستتلقى إيران ضربات قاسية

خبرني - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتلقى إيران ضربات قاسية، مشيدا بتقدم المفاوضات الجارية وتوفر الوقت الكافي أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق.

صرح الرئيس ترامب بأن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، محذرا من أن إيران ستتلقى ضربة قوية للغاية إذا لم يتم ذلك.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ردا على سؤال حول وضع المفاوضات مع طهران، أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا تراجعت عن مسار المفاوضات مرة أخرى.

وأكد ترامب أنه يأمل في عدم اللجوء إلى القوة في ظل سير المفاوضات بشكل جيد، معربا عن اقتناعه برغبة إيران في إبرام صفقة، ومحذرا من أن الأمور ستكون سيئة للغاية إذا لم تفعل ذلك.

كما شدد على أنه يمتلك متسعا من الوقت للتفاوض، نافيا وجود مهلة زمنية محددة لإبرام الاتفاق مع طهران.

وفي سياق متصل، قيّم ترامب بشكل إيجابي المفاوضات التي جرت طوال يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الأمور تسير على ما يرام. وتأتي هذه التصريحات في ضوء ما نشره موقع "أكسيوس" حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لاستئناف العمل في مضيق هرمز.

وكان ترامب قد أعلن يوم الأحد 2 أغسطس عن إلغاء هجمات كانت مقررة على إيران على ضوء تلوح اتفاق لتسوية الأوضاع، تتضمن ملامحه فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي.