من تاجرة مخدرات إلى هتك عرض شاب.. أبرز التهم الموجهة للمذيعة سارة خليفة

خبرني - تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المتهمة فيها سارة خليفة و27 آخرين، بجرائم تتعلق بالمواد المخدرة والاعتداء الجنسي.

وتواجه خليفة تهما متعددة، تتضمن احتجاز شاب (سائقها الخاص) والتعدي عليه بالضرب وهتك عرضه وتصويره داخل مسكنها،، إلى جانب تهم تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقا للقانون المصري، فضلا عن تهمة تعاطي المخدرات التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة من خارج البلاد، وتصنيعها بقصد الاتجار، مع إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات توزع الأدوار بين المتهمين، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما قام الباقون بترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين وتصنيع تلك المواد، وبلغ إجمالي ما ضبط من مواد مخدرة مخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلو غراما.

وأصدرت النيابة العامة عددا من القرارات شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدا، وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.