ترمب: إثبات عجز إيران عن تصنيع السلاح النووي (بات قريباً)

خبرني- أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب ما أسماه الإعلان الرسمي عن "عجز" إيران عن امتلاك السلاح النووي،

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، شدد الرئيس الأمريكي على أن إيران فقدت فعليا القدرة على إنتاج سلاح نووي، مشيرا إلى أن هذا الواقع سيُوثق بشكل رسمي قريبا.

و نفى ترامب تحديد مهلة زمنية لإبرام اتفاق مع الجانب الإيراني، لافتاً إلى أن الوقت متاح بما يكفي للتفاوض.

وكشف عن خارطة طريق للمحادثات المرتقبة تبدأ بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل، تليها مرحلةٌ ثانية تهدف إلى تجريد إيران من أي قدرات نووية، مؤكداً تمسُّكَه بهذا المسار وثباتَ موقفه إزاءه.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التفاوض مع إيران يسلك مسارين: أول فوري يتعلق بمضيق هرمز، وثان طويل الأمد يهدف إلى نزع السلاح النووي كصفقة نهائية.

وكان ترامب قد أعلن الأحد إلغاء ضربات عسكرية ضد إيران إثر قرب التوصل إلى تسوية تشمل فتح المضيق ومعالجة ملف البرنامج النووي. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ينص الاتفاق على توصل إيران وعُمان إلى ترتيبات فتح المضيق خلال 60 يوما، تستأنف خلالها واشنطن وطهران المفاوضات حول مستقبل مخزون اليورانيوم الإيراني.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤولين مطلعين أن الولايات المتحدة طالبت طهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، تمهيدا للتخلص منه أو تحويله إلى وقود لمحطات طاقة نووية في أمريكا أو دولة أخرى.