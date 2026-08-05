اجواء حارة الاربعاء .. وانحسار تأثير الكتلة الحارة الخميس

خبرني - يكون الطقس اليوم حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية الى تجنب اشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال و كبار السن داخل المركبات المغلقة.

وينحسر يوم غدٍ الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا لوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس السبت، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34- 20، وفي المرتفعات الشمالية 31- 19، وفي مرتفعات الشراة 33 - 18 ، وفي مناطق البادية 42- 24، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29 ، وفي البحر الميت 42 - 28 ، وفي خليج العقبة 43- 28 درجة مئوية.