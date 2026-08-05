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  • الاردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في القدس

الاردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في القدس

  • 05 أغسطس 2026
  • 08:16
الاردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في القدس

خبرني - يستضيف الأردن مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلَّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا.

ويبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية؛ لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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