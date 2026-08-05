الإجهاد الحراري.. خطر الصيف الصامت

خبرني - حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية.

وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم.

مراحل الإجهاد الحراري

يمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. تبدأ المرحلة الأولى بالتشنجات الحرارية، التي تتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة.

تليها مرحلة الإنهاك الحراري، حينها يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي.

أما المرحلة الثالثة فهي الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية وقد يصل إلى فقدان مؤقت للوعي.

وتتمثل المرحلة الرابعة في الطفح الحراري، الذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج.

وتعد ضربة الشمس المرحلة الخامسة والأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي الفوري.

الأعراض

تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح.

وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير، وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة. كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية.



وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ.

وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، لا سيما في الساقين أو الذراعين أو البطن.

كما يعاني المصاب من علامات الجفاف، مثل العطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المعرضة للاحتكاك.

ويُعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، مما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؛ ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية.

أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

الإسعافات الأولية

تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس. فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني، مع إراحته ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا.

كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد.

ويُنصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق.



وفي الوقت نفسه، يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل.

كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية.

عوامل الخطر والوقاية

تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية. وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة.

كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن، والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة.



وتزيد بعض الأدوية، مثل مدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهيستامين ومضادات الذهان، من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول.

كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة.

وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم. ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس.

كما يُنصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد.

ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها.