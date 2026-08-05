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تحركات عسكرية سورية على الحدود.. ودمشق تكشف السبب

  • 05 أغسطس 2026
  • 00:51
تحركات عسكرية سورية على الحدود ودمشق تكشف السبب

خبرني - أكد مصدر رسمي سوري، الثلاثاء، أن الجيش السوري يجري اختبارا لجهوزية قواته على الحدود العراقية واللبنانية.

وأضاف المصدر، أن الاختبار يأتي للوقوف على جاهزية الحدود، في ظل حوادث التهريب المستمرة على الحدود العراقية واللبنانية.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء تتحدث عن إعلان الجيش السوري حالة استنفار عسكري، من خلال دخول عناصر وزارة الدفاع السورية في حالة الإنذار، مع نشر قطعات عسكرية على الحدود السورية العراقية.

من جهته، قال قائد قوات الحدود العراقية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن الوضع على الحدود العراقية طبيعي، وإن التحركات في الجانب السوري تجري بعلمهم وبالتنسيق معهم.

وأكد أنه لا يوجد تهديد حاليا على الحدود العراقية، مشيرا إلى وجود تبادل للمعلومات وتنسيق مع الجانب السوري.

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