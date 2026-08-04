طرابزون ينهي اتفاقه مع محمد صلاح

خبرني - أنهى نادي طرابزون التركي اتفاقه مع الدولي المصري محمد صلاح، وسيتم التوقيع على العقود خلال الساعات القليلة المقبلة.

غادر صلاح ليفربول كلاعب حر في نهاية الموسم، وخاض اللاعب المصري 442 مباراة، وسجل 258 هدفًا، و123 تمريرة حاسمة مع فريق ميرسيسايد على مدار 9 مواسم.

وفاز معه بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي عام 2019، أعاد ليفربول إلى قمة أوروبا بعد غياب دام 14 عامًا، محققًا لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.

صلاح يتفق مع طرابزون سبور

بعد فشل المفاوضات مع بشكتاش، أفادت التقارير بأن فريق طرابزون توصل إلى اتفاق نهائي مع النجم المصري.

بحسب الصحفي التركي يايز سابونجو أوغلو، من المنتظر أن يوقع محمد صلاح عقدًا لمدة عامين مع طرابزون سبور.

ووفقًا للمصدر نفسه، عرض طرابزون سبور على صلاح عقدًا لمدة عامين براتب إجمالي قدره 34 مليون يورو.

وأوضح: "يُنتظر موافقة نادي طرابزون سبور على أحد بنود العقد قبل التوقيع الرسمي".