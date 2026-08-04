خبرني - كشفت إينس غارسيا صديقة اللاعب الإسباني لامين يامال أنها لم تستطع الإفصاح عن مكان إقامتها بعد فوز صديقها بكأس العالم 2026 وذلك "لأسباب أمنية".

وظهرت غارسيا مع لامين يامال خلال احتفالات إسبانيا بالفوز بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين يوم 19 يوليو الماضي في ملعب "ميت لايف" في نيويورك.

وكتبت المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: سافرت مع لامين يامال في إجازة بعد نهاية كأس العالم ولم أستطع البوح بمكان إقامتي معه لأسباب أمنية.

وتابعت: لم يعد لدي الوقت لأنشر محتواي على مواقع التواصل الاجتماعي، أرجوكم سامحوني عندما لا أرد على رسائلكم. أتمنى أن أعود إلى نشاطي قريباً بعد أشهر من السفر المتواصل.