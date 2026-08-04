بعد 11 عاماً.. رينارد يعود إلى تدريب كوت ديفوار

خبرني - أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مديراً فنياً للمنتخب الأول، ليعود إلى قيادة "الأفيال" بعد 11 عاماً من تتويجه معهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2015.

وأوضح الاتحاد، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذا التعيين يعكس رغبته في البناء على النجاحات التي حققها منتخب كوت ديفوار خلال السنوات الأخيرة، مع مواصلة طموحات كرة القدم الإيفوارية على المستويين الأفريقي والدولي.

وسيتولى رينارد، الذي قاد كوت ديفوار إلى لقب كأس أمم أفريقيا 2015، مهمة إعداد المنتخب وقيادته خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد الاتحاد أن خبرة المدرب الفرنسي على أعلى المستويات، ومعرفته العميقة بكرة القدم الأفريقية، إضافة إلى ارتباطه بكرة القدم الإيفوارية، تمثل عوامل مهمة لمواصلة مسيرة المنتخب وتحقيق المزيد من النجاحات، بالتعاون مع مسؤولي الاتحاد والأجهزة الفنية.

ومن المنتظر أن يصل رينارد إلى أبيدجان خلال الأيام المقبلة لتولي مهامه رسمياً، على أن يتم تقديمه إلى وسائل الإعلام والجمهور الرياضي في مؤتمر صحافي سيُعلن لاحقاً عن موعده ومكانه.

وكان رينارد قد تولى تدريب تونس لمباراتين بكأس العالم بعد إقالة صبري لموشي عقب الخسارة في المباراة الأولى أمام السويد.