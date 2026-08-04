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قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

  • 04 أغسطس 2026
  • 22:47
قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

خبرني - تلقى أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق الديوان الأميري القطري.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ، وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة.

وأشاد الرئيس الأميركي بالدور الذي تضطلع به قطر في دعم الجهود الدبلوماسية، وتيسير الحوار بين الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد سمو الأمير أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين.
 

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