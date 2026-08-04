بني مصطفى ومفوّض حقوق الإنسان يبحثان التعاون

خبرني - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء، خلال لقائها المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية.

وأكدّت بني مصطفى خلال اللقاء، أنّ الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات نحو ترسيخ منظومة حقوق الإنسان، عبر تطويرها على صعيد التشريعات والسياسات والإجراءات، وبما يسهم في ضمان الحريات العامة وتكافؤ الفرص، وتعزيز آليات الحماية لمواجهة مختلف أشكال التمييز.

وأشارت إلى أن الأردن حقق خطوات فاعلة في تعزيز المشاركة العامة للفئات الاجتماعية، مستعرضةً الإنجازات التي تحققت على صعيد الحقوق الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر حاجة للحماية، مع التركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإنجازات التي تحققت على صعيد حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف.

كما استعرضت بني مصطفى الإنجازات التي تحققت على صعيد تطوير منظومة حماية اجتماعية دامجة ومستدامة تركّز على التمكين والدمج القائم على الحقوق، ضمن الأولويات التنموية للأردن. و جرى خلال اللقاء بحث عدد من البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة للفئات المستهدفة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.