اتحاد غرب آسيا يبحث مع الاتحاد السوري استضافة البطولات المقبلة

خبرني - بحث أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم مع الاتحاد السوري لكرة القدم، سبل تكثيف التعاون المشترك والتوجهات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السالم إلى الاتحاد السوري، ولقائه رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فراس تيت، وأعضاء مجلس الإدارة تركي ياسين العلي، وموفق فتح الله، ومحمد غادري، وأمين عام الاتحاد محمد فادي الرباط.

ونقل السالم تحيات سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، إلى الأشقاء في الاتحاد السوري، مشيدًا بمستوى تفاعله مع مختلف الأنشطة والبطولات التي تقام تحت مظلة اتحاد غرب آسيا.

وأكد السالم تمنيات سمو الأمير علي بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم في تنفيذ خططه وبرامجه المستقبلية.

وتضمن اللقاء بحث استضافة سوريا لإحدى بطولات اتحاد غرب آسيا في عام 2027 المقبل، انطلاقاً من أهمية دور الاتحاد السوري الفاعل في تطوير كرة القدم في الإقليم، وترسيخاً لمفهوم التشاركية بين الطرفين.

كما استعرض الجانبان عدداً من المشاريع التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بكرة القدم السورية خلال المرحلة المقبلة، واتفقا على تعزيز التعاون بما يسهم في دعم برامج الاتحادين.

وناقش الاتحادان أيضاً تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لتطوير الكوادر التابعة للاتحاد السوري لكرة القدم في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز قدراتها.

وجدد السالم التهنئة بمناسبة فوز المنتخب السوري للناشئات بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة تحت 17 عاماً التي اختتمت مؤخراً في الأردن، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حجم التطور والتقدم الكبيرين لكرة القدم النسوية في سوريا.

وشملت الزيارة جولة في ملعب الفيحاء والملاعب التدريبية بمدينة الفيحاء الرياضية.

واطّلع السالم برفقة الوفد على البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وأشاد بالتحديثات التي طرأت عليها، والتي تخدم تطلعات كرة القدم السورية وتعزز استمرارية تقدمها.