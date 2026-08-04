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رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد قد يصنع التاريخ.. كيف ذلك؟

  • 04 أغسطس 2026
  • 21:50
رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد قد يصنع التاريخ كيف ذلك

خبرني - يحيط الغموض بمستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2027.


ووفقاً لشبكة "ESPN"، يتمسك ريال مدريد بعرضه الحالي لتجديد عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو سنويا،ً دون نية لتحسينه في الوقت الراهن.

في المقابل، يطالب فينيسيوس بالحصول على راتب يقترب من 30 مليون يورو سنوياً، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات حتى الآن.

ومع استمرار الخلاف، أصبح خيار رحيل اللاعب مطروحاً داخل أروقة النادي، في حال وصول عرض يلبي مطالب ريال مدريد المالية.

وتشير تقارير إلى أن أرسنال يعد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الجناح البرازيلي، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد قد يوافق على بيع فينيسيوس مقابل 150 مليون يورو، إذا قرر النادي فتح باب المفاوضات هذا الصيف.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح فينيسيوس أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما ستسجل كأغلى صفقة بيع في تاريخ ريال مدريد.

ويبقى مستقبل اللاعب معلقًا بين خيار البقاء وتجديد العقد، أو الرحيل في صفقة قد تدخل تاريخ سوق الانتقالات.

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