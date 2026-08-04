مسلسل My Bias, My Boss.. رومانسية ومفاجآت داخل عالم الشهرة

يواصل مسلسل My Bias, My Boss جذب المشاهدين بأحداثه الرومانسية والكوميدية، وسط مفاجآت متلاحقة وصراعات داخل بيئة العمل.

ونجح مسلسل My Bias, My Boss، المعروف عربيًا باسم "مديري هو نجمي المفضل" أو "حبيبي، رئيسي"، في فرض حضوره بين أبرز الأعمال الكورية خلال الفترة الحالية، بفضل قصته التي تمزج بين الرومانسية والكوميديا داخل عالم الشركات وصناعة الترفيه.

ويحافظ العمل على شعبيته مع كل حلقة جديدة، إذ يتابع الجمهور تطور العلاقات بين الشخصيات الرئيسية، إلى جانب الأحداث غير المتوقعة التي تضيف مزيدًا من التشويق والإثارة إلى القصة.

وتدور أحداث المسلسل حول نام دا روم، التي تلتحق بالعمل في شركة "APPELLO" المتخصصة في عالم الأزياء، بهدف الاقتراب من نجمها المفضل لي تشان، وهو مغنٍ سابق تحول إلى ممثل شهير.

لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعدما تجد نفسها في مواجهة مستمرة مع الرئيس التنفيذي الصارم كانغ ها غي، المعروف بشخصيته الجادة وانشغاله الدائم بالعمل، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية وسوء الفهم التي تدفعها للاعتقاد بوجود سر يجمعه بلي تشان.

ومع تصاعد الأحداث، تتشابك العلاقات العاطفية داخل الشركة، في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا، بينما يفرض مثلث الحب المعقد تحديات جديدة على أبطال العمل.

ويُعرض مسلسل My Bias, My Boss يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة 8:50 مساءً عبر قناة tvN، ويشارك في بطولته كل من كانغ هون، وكيم هاي جون، وتشا وو مين، وشين يونا، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما الكورية.

ويعتمد المسلسل على مزيج من الأجواء الرومانسية الخفيفة والمواقف الطريفة، وهو ما جعله واحدًا من أكثر الأعمال الكورية تداولًا بين عشاق هذا النوع من الدراما خلال الفترة الأخيرة.