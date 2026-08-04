ميسي يتبرع لإسبانيا بـ80 ألف يورو عقب خسارة كأس العالم

خبرني - تبرع ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة إعمار الجبال الغربية بعد حرائق الغابات التي اجتاحت العاصمة مدريد وذلك بعد نحو أسبوعين من خسارته نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وخسر ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم 2026 الذي أقيم على ملعب "ميت لايف" يوم 19 يوليو الماضي.

وكشفت إيزابيل دياز أيوسو رئيسة حكومة مدريد أن أسطورة برشلونة تبرع بثمانين ألف يورو لإعادة إعمار الجبال الغربية بعد حرائق الغابات، وقالت: أهالي مدريد يأملون في استقباله قريباً ليمنحوه التصفيق الذي يستحقه.

وكشفت مصادر في حكومة مدريد لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن ممثلي اللاعب تواصلوا معها للاستفسار عن كيفية تقديم التبرع وزودتهم الأخيرة بالرابط المخصص لجمع التبرعات.

وأثرت حرائق الغابات على 17 بلدية في منطقة مدريد ما أجبر أكثر من 55 ألف ساكن على إخلاء منازلهم، بينما تشير التقديرات إلى أن المساحة المتضررة تجاوزت 27 ألف هكتار.



