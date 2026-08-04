الجيش السوري يعلن حالة استنفار عسكري دون إعلان الأسباب

خبرني - أفادت مصادر سورية، الثلاثاء، بأن الجيش السوري أعلن حالة استنفار عسكري، من دون الكشف عن الأسباب، فيما لم تصدر السلطات السورية حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن دوافع القرار أو خلفياته.

هذا ووجهت وزارة الدفاع السورية عناصرها بالدخول في حالة الإنذار "ج"، مع نشر قطعات عسكرية على الحدود السورية العراقية، بحسب وسائل إعلام سورية.

كما نقلت تلك الوسائل عن مصادر عسكرية أن توجيهات صدرت إلى العناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم العسكرية، بالتزامن مع إعلان حالة الاستنفار.

فيما تمتد الحدود بين سوريا والعراق لنحو 600 كيلومتر، وتضم ثلاثة معابر برية رسمية رئيسية، هي معبر اليعربية – ربيعة الذي يربط محافظة الحسكة السورية بمحافظة نينوى العراقية، ومعبر البوكمال – القائم الرابط بين محافظة دير الزور السورية ومحافظة الأنبار العراقية، إضافة إلى معبر التنف – الوليد الواقع قرب المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.

تحذير سوري

وفي مطلع أغسطس الجاري، أبلغت سوريا العراق برصد تحركات لميليشيات موالية لإيران قرب الشريط الحدودي بين البلدين، محذرة من أن أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية سيقابل برد، وفق مصدر سياسي عراقي.

وقالت المصادر إن الجانب السوري تواصل مع مسؤولين عراقيين بشكل مباشر لنقل التحذيرات، مطالبا باتخاذ إجراءات لمنع استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ أي عمليات تستهدف سورية.