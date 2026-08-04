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السيلاوي يفاجئ جمهوره بظهور ابنته لأول مرة (صور)

  • 04 أغسطس 2026
  • 20:53
السيلاوي يفاجئ جمهوره بظهور ابنته لأول مرة صور

خبرني - كشف الفنان الأردني السيلاوي ملامح ابنته للمرة الأولى بالتزامن مع طرح أغنيته الجديدة "ليلة"، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا.

وشارك السيلاوي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" لحظات عائلية مؤثرة ظهر خلالها برفقة ابنته في جلسة تصوير بالأبيض والأسود، وأرفقها برسالة عاطفية عبّر فيها عن حبه الكبير لها.

السيلاوي يفاجئ جمهوره بظهور ابنته لأول مرة (صور) - صورة 1

وتزامن ظهور ابنته مع إطلاق أغنية "ليلة"، التي تتناول مشاعر الحنين والاشتياق، إذ حملت كلماتها رسائل عاطفية تعكس حالة من الشوق والغياب، وهو ما دفع كثيرين إلى الربط بين العمل الفني وظروفه الشخصية.

ورجح عدد من المتابعين أن اللقاء جاء بعد تمكن الفنان من زيارة الأردن خلال مشاركته في فعاليات مهرجان جرش، وذلك عقب فترة طويلة تعذر عليه خلالها دخول البلاد بسبب إجراءات قانونية مرتبطة بتصريحات سابقة.

السيلاوي يفاجئ جمهوره بظهور ابنته لأول مرة (صور) - صورة 2

وكان السيلاوي قد تحدث في وقت سابق عن معاناته بسبب ابتعاده عن ابنته، مؤكدًا أن آخر لقاء جمعهما كان عندما كانت رضيعة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، مشيرًا إلى أن ظروف إقامته في لبنان حالت دون رؤيتها لفترة طويلة.

كما نشر سابقًا مقطع فيديو لابنته عبر خاصية "القصص" على "إنستغرام"، أرفقه برسالة مؤثرة عبّر فيها عن اشتياقه لها، مؤكدًا تمسكه بحقه في لقائها رغم الصعوبات التي واجهها.

السيلاوي يفاجئ جمهوره بظهور ابنته لأول مرة (صور) - صورة 3

وعلى الصعيد الفني، طرح السيلاوي فيديو كليب أغنية "ليلة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، حيث حقق العمل عشرات الآلاف من المشاهدات خلال أقل من يوم، وسط إشادات واسعة بالأغنية التي شارك الفنان في كتابتها وتلحينها، بينما تولت شركة "Uness Beatz" إنتاجها الموسيقي.

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