أرامكو السعودية تتربع على عرش رعاية كأس العالم 2026 بمكاسب ضخمة

خبرني - فرضت شركة أرامكو السعودية حضورها بقوة خلال كأس العالم 2026، بعدما تصدر شعارها المشهد في مراسم تتويج المباراة النهائية.



وشهدت المراسم مشاركة محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة، ياسر الرميان، من خلال تسليم الإسباني باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب.

أرامكو تتصدر الرعاة في المكاسب الاقتصادية

ولم يقتصر حضور الشركة على الظهور في الحدث الكروي، إذ كشفت تقديرات مؤسسة "براند فاينانس" المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، أن "أرامكو" حققت أكبر قيمة مضافة لعلامتها التجارية بين جميع الرعاة الرسميين لكأس العالم 2026، لتتصدر قائمة الشركات الأكثر استفادة من رعاية البطولة.

ووفقًا للدراسة، ارتفعت القيمة المتوقعة لعلامة "أرامكو" التجارية بنحو 1.08 مليار دولار، بينما بلغ التأثير الإيجابي على قيمتها المحلية نحو 26.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجلته أي شركة ضمن الرعاة الرسميين.



ماذا تعني القيمة المحلية؟

ويقصد بالقيمة المحلية الأثر الذي ينعكس على قيمة الشركة نتيجة تعزيز قوة علامتها التجارية، وتحسين مكانتها في الأسواق، وزيادة قدرتها على تحقيق أعمال مستقبلية، وليس الأرباح المباشرة الناتجة عن منافسات كأس العالم.

واستحوذت "أرامكو" وحدها على نحو 43% من إجمالي القيمة المحلية التي ولدتها العلامات التجارية العالمية الراعية للبطولة، والتي بلغت نحو 61 مليار دولار.

أرباح أرامكو السعودية تتجاوز التوقعات وتقفز 25% مسجلة 32.5 مليار دولار

كما جاءت الشركة السعودية بفارق كبير عن أقرب منافسيها، بعدما سجلت "فيزا" قيمة محلية بلغت نحو 7.8 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار لـ"بنك أوف مونتريال"، و4.8 مليار دولار لـ"هيونداي"، ونحو 4.5 مليار دولار لـ"فيرايزون"، فيما بلغت قيمة "كوكاكولا" نحو 3.1 مليار دولار.

قفزة في قيمة العلامة التجارية

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ"أرامكو" بنحو 1.08 مليار دولار، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 2.3%.

ورغم احتلال الشركة المركز الرابع من حيث معدل نمو قيمة العلامة التجارية، خلف "لينوفو" بنسبة 4.2%، و"كيا" بنسبة 3.5%، و"هيونداي" بنسبة 3.4%، فإنها حافظت على الصدارة من حيث القيمة الاقتصادية المطلقة التي أضافتها.



وبلغت الزيادة الإجمالية في قيمة العلامات التجارية للرعاة المشاركين نحو 7.2 مليار دولار، واستحوذت "أرامكو" وحدها على ما يقارب 15% من هذه الزيادة، لتسجل أكبر مساهمة منفردة بين الشركات الراعية للبطولة.

وأصبحت "أرامكو" شريكاً عالمياً حصرياً لـ"فيفا" في قطاع الطاقة منذ أبريل/نيسان 2024، ضمن اتفاق يمتد حتى عام 2034.