ارتفاع حصيلة ضحايا تدفق المهاجرين إلى سبتة إلى 75 قتيلا

خبرني - ارتفعت حصيلة ضحايا العبور غير النظامي لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي إلى 75 قتيلا، بحسب ما قال مسؤولون الثلاثاء.

وأكدت بعثة الحكومة الإسبانية في سبتة الحصيلة، بعدما أدى عبور آلاف المهاجرين من المغرب اعتبارا من 30 تموزالى مصرع العشرات غرقا أثناء محاولتهم السباحة حول حاجز نقطة العبور في البحر المتوسط.

وقالت وزارة الداخلية المغربية الأحد إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، قضى جميعهم غرقا باستثناء شخص واحد.

وتقول إسبانيا إنها أعادت 70 ألفا من أصل 72 ألف مهاجر إلى المغرب، فيما يواجه من بقوا في سبتة أوضاعا معيشية مزرية، وصعوبة في الحصول على المأوى والغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي، بحسب ما عاينه مراسلو فرانس برس.