كنوز غارقة منذ 300 عام.. ما قصة الأسطول المفقود؟

خبرني- في قاع المحيط قبالة سواحل فلوريدا، لا تزال ترقد واحدة من أشهر قصص الكنوز الغارقة في التاريخ؛ كنوز من الذهب والفضة والمجوهرات حملتها سفن إسبانية قبل أن تتحول رحلة العودة إلى أوروبا إلى كارثة بحرية مدمرة.

ففي 31 يوليو/تموز عام 1715، ضرب إعصار استوائي عنيف أسطولًا إسبانيًا مكونًا من 12 سفينة، كان يعبر المحيط الأطلسي محمّلًا بثروات ضخمة قادمة من مستعمرات إسبانيا في العالم الجديد.

وأسفر الحادث عن غرق معظم السفن ومقتل نحو 1500 شخص، بينما تناثرت الحطام والكنوز على امتداد عشرات الكيلومترات من الساحل الأمريكي.

وكان الأسطول يحمل شحنات ثمينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، إضافة إلى بضائع نادرة مثل الحرير والعاج والخزف الصيني. وقد جاءت هذه الثروات من مناجم في بيرو وكولومبيا والمكسيك، وكانت موجهة إلى إسبانيا للمساعدة في تخفيف أزمتها المالية بعد سنوات من الحروب والديون.

وقبل الكارثة، اجتمع أسطولا الذهب والفضة في ميناء هافانا الكوبي، حيث جُمعت الشحنات الثمينة على متن السفن استعدادًا لعبور الأطلسي.

وكان من بين الكنوز مقتنيات فاخرة مخصصة للعائلة الملكية الإسبانية، بينها مجوهرات نادرة وأحجار كريمة ثمينة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وغادر الأسطول هافانا في 24 يوليو 1715، لكن بعد أيام قليلة تغيرت الأحوال الجوية، وتحولت الرحلة الهادئة إلى مأساة. ففي فجر 31 يوليو، اجتاح الإعصار السفن، فأغرق معظمها وحوّل المنطقة إلى مقبرة بحرية ضخمة.

بعد الحادث، حاول الإسبان استعادة ما يمكن إنقاذه من الكنوز، واستمرت عمليات البحث لسنوات، قبل أن تتعرض مواقع الإنقاذ لهجمات قراصنة استولوا على جزء من الذهب والفضة المستخرجة.

وبعد مرور أكثر من قرنين، عاد البحث عن الكنز إلى الواجهة عندما بدأ المستكشف الأمريكي كيب واغنر عمليات بحث مكثفة قادته عام 1963 إلى اكتشاف حطام إحدى السفن. وتمكن الغواصون لاحقًا من استخراج آلاف العملات الذهبية والفضية، إلى جانب مجوهرات وأدوات نادرة تعود إلى القرن الثامن عشر.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة حتى اليوم، إذ يعتقد الباحثون أن أجزاء كبيرة من كنوز "الأسطول الفضي" ما زالت مدفونة تحت الرمال والمياه، لتبقى قصة هذا الأسطول واحدة من أكثر أسرار البحار إثارة.



