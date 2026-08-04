*
الثلاثاء: 04 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران: محادثات إيجابية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز

  • 04 أغسطس 2026
  • 20:16
إيران محادثات إيجابية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز

خبرني -  أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي، مؤكدة استمرار المفاوضات بهدف وضع ترتيبات تضمن عبور السفن بشكل آمن في هذا الممر البحري الحيوي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المباحثات بين طهران ومسقط تركز على تحديد مسارات آمنة لحركة السفن ذهابًا وإيابًا عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المفاوضات تجري بين البلدين باعتبارهما من الدول المشاطئة للمضيق.

وأوضح المتحدث أن الحوار مع سلطنة عُمان يجري على المستويين الفني والسياسي، وأن هناك تقدمًا في النقاشات المتعلقة بالآليات المستقبلية لإدارة الملاحة وضمان سلامة حركة النقل البحري.

وأضاف أن إيران تسعى بالتعاون مع عُمان إلى وضع ترتيبات واضحة لتنظيم حركة السفن في المضيق، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وتقليل المخاطر في المنطقة.

 

وتلعب سلطنة عُمان دورًا دبلوماسيًا تقليديًا في التواصل بين الأطراف المختلفة في المنطقة، فيما تسعى طهران إلى تعزيز التفاهمات المتعلقة بالأمن البحري مع الدول المطلة على المضيق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أرامكو السعودية تتربع على عرش رعاية كأس العالم 2026 بمكاسب ضخمة
أرامكو السعودية تتربع على عرش رعاية كأس العالم 2026 بمكاسب ضخمة
  • 2026-08-04 20:38
قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
  • 2026-08-04 15:15
اتصال بين محمد بن سلمان وأردوغان وهذا ما بحثاه
اتصال بين محمد بن سلمان وأردوغان وهذا ما بحثاه
  • 2026-08-04 14:08
اتفاقية لتصنيع أول سيارة كهربائية سعودية
اتفاقية لتصنيع أول سيارة كهربائية سعودية
  • 2026-08-04 14:06
رغم الحرب .. أرامكو السعودية تقفز بأرباحها 44%
رغم الحرب .. أرامكو السعودية تقفز بأرباحها 44%
  • 2026-08-04 13:59
ارتفاع الناتج المحلي الإماراتي 3% في الربع الأول من العام
ارتفاع الناتج المحلي الإماراتي 3% في الربع الأول من العام
  • 2026-08-04 13:48