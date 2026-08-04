إيران: محادثات إيجابية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي، مؤكدة استمرار المفاوضات بهدف وضع ترتيبات تضمن عبور السفن بشكل آمن في هذا الممر البحري الحيوي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المباحثات بين طهران ومسقط تركز على تحديد مسارات آمنة لحركة السفن ذهابًا وإيابًا عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المفاوضات تجري بين البلدين باعتبارهما من الدول المشاطئة للمضيق.

وأوضح المتحدث أن الحوار مع سلطنة عُمان يجري على المستويين الفني والسياسي، وأن هناك تقدمًا في النقاشات المتعلقة بالآليات المستقبلية لإدارة الملاحة وضمان سلامة حركة النقل البحري.

وأضاف أن إيران تسعى بالتعاون مع عُمان إلى وضع ترتيبات واضحة لتنظيم حركة السفن في المضيق، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وتقليل المخاطر في المنطقة.

وتلعب سلطنة عُمان دورًا دبلوماسيًا تقليديًا في التواصل بين الأطراف المختلفة في المنطقة، فيما تسعى طهران إلى تعزيز التفاهمات المتعلقة بالأمن البحري مع الدول المطلة على المضيق.