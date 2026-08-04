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18 مصاباً بحادث في شمس آباد الإيرانية.. واستبعاد عمل عسكري

  • 04 أغسطس 2026
  • 20:11
18 مصاباً بحادث في شمس آباد الإيرانية واستبعاد عمل عسكري

خبرني - أصيب 18 شخصاً في حادث وقع، الثلاثاء، بالمدينة الصناعية في شمس آباد جنوب العاصمة الإيرانية طهران، فيما أكدت السلطات عدم تسجيل أي وفيات حتى الآن، وسط استمرار عمليات الإطفاء والتحقيق في أسباب الحادث.

هذا وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ في طهران، شروين تبريزي، إن البلاغ عن اندلاع حريق في المدينة الصناعية ورد عند الساعة 12:56 ظهراً بالتوقيت المحلي، وعلى إثره دفعت فرق الطوارئ بـ7 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف وسيارة قيادة ميدانية إلى موقع الحادث، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

وأضاف أن موجة الانفجار دمرت قاعدة إسعاف تقع بالقرب من مكان الحادث، فيما كان أفراد الطاقم في مهمة ميدانية وقت وقوع الانفجار، دون تسجيل إصابات بينهم.


لا عمل عسكرياً
إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة المدينة الصناعية شمس آباد، داود ولي، إن الانفجار وقع عقب اندلاع حريق في خزان وقود بمجمع مصانع الألمنيوم داخل المدينة الصناعية، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من المنشأة ما أدى لاتساع نطاقها، مؤكداً أن فرق الإطفاء والإنقاذ لا تزال تواصل عمليات السيطرة على الحريق، فيما ستُحدد أبعاد الحادث بعد انتهاء عمليات الإخماد.

ونقلت وكالة مهر، عن داود ولي، قوله إن الحادث لا يرتبط بأي هجوم معادٍ، في إشارة إلى استبعاد وجود شبهة عمل عسكري وراء الانفجار.

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