كيف ينجح الدماغ في تجاهل طنين الأذن؟

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن الدماغ قد يطوّر آلية للتكيف مع طنين الأذن مع مرور الوقت، عبر إعادة تنظيم نشاطه العصبي، وهو ما قد يفسر اختلاف تأثير الحالة بين المرضى ويفتح المجال أمام تطوير علاجات أكثر دقة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة iScience.

وأجرى الدراسة باحثون في الصين، تابعوا نشاط الدماغ لدى 45 شخصًا لا يعانون من فقدان واضح في السمع، وقسموهم إلى ثلاث مجموعات: مصابون بطنين حديث، وآخرون يعانون من طنين مزمن، إضافة إلى مجموعة لا تعاني من الطنين.

وباستخدام تقنية تخطيط كهربائية الدماغ (EEG)، رصد الباحثون نشاطًا مرتفعًا في شبكة البروز لدى المصابين حديثًا، وهي المنطقة المسؤولة عن توجيه الانتباه إلى المنبهات المهمة؛ ما يشير إلى أن الدماغ يتعامل مع الطنين كإشارة تستدعي التركيز المستمر.

وفي الوقت نفسه، انخفض نشاط الشبكة التنفيذية المركزية المرتبطة بالتحكم المعرفي والتكيف مع المؤثرات المتكررة، وهو ما قد يفسر صعوبة تجاهل الطنين في مراحله الأولى.

أما لدى المصابين بطنين مزمن، فأظهرت النتائج أن أنماط التواصل بين شبكات الدماغ أصبحت أكثر استقرارًا، في مؤشر على حدوث تكيف عصبي يساعد الدماغ على التعايش مع الصوت المستمر، دون أن يعني ذلك اختفاء الطنين أو تحسنه.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفسر اختلاف استجابة المرضى للحالة، كما تشير إلى أن علاج طنين الأذن قد يحتاج إلى استراتيجيات مختلفة بحسب مرحلة المرض، بدلًا من اتباع نهج علاجي موحد.

وأشار الفريق إلى أن الدراسة شملت عددًا محدودًا من المشاركين، داعيًا إلى إجراء أبحاث طويلة الأمد لمتابعة التغيرات التي تطرأ على نشاط الدماغ منذ ظهور الطنين وحتى تحوله إلى حالة مزمنة.