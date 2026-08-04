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بلاتر يرشح امرأة طلبت استبعاد إسرائيل لرئاسة "فيفا"

  • 04 أغسطس 2026
  • 19:17
بلاتر يرشح امرأة طلبت استبعاد إسرائيل لرئاسة فيفا

خبرني - طالب جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سابقاً بتولي ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم رئاسة "فيفا" خلفاً لجياني إنفانتينو الذي يواجه موجة من الانتقادات بعد كشفه عن خطة لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكتب بلاتر عبر منصة "إكس" يوم الثلاثاء: تستحق ليز كلافينيس أقصى قدر من الاحترام، لقد كانت الوحيدة التي اتخذت دائماً موقفاً واضحاً ولم تتماش مع التيار السائد. وفي فيفا، الوقت مناسب لتتولى المرأة زمام المبادرة.

وكانت كلافينيس لاعبة كرة قدم سابقة، وهي تشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إذ طالبت باستبعاد إسرائيل من كرة القدم الدولية بسبب الحرب في غزة.


وتأتي تصريحات بلاتر وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى رئيس "فيفا" الحالي جياني إنفانتينو الذي كشف الأسبوع الماضي عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات كبيرة، بما في ذلك تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كأس العالم، قام رئيس "فيفا" بسحب الاقتراح.

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