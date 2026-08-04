الاردن .. ارتفاع ثان لأسعار الذهب

خبرني - شهدت أسعار الذهب في الأردن ارتفاعا جديدا، الثلاثاء، مع صدور التسعيرة الثانية من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، لتواصل الأسعار صعودها بعد الزيادة التي سجلتها في بداية تعاملات اليوم.

وبحسب التسعيرة الثانية، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 83.40 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 79.40 دينارا.

وكان سعر بيع الغرام في التسعيرة الصباحية قد بلغ 83 دينارا، ما يعني ارتفاعه بمقدار 40 قرشا خلال ساعات.

ولم يقتصر الارتفاع على عيار 21، إذ سجل غرام الذهب من عيار 24 سعر بيع بلغ 95.80 دينارا مقابل 92.10 دينارا للشراء.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 إلى 73.80 دينارا، بينما بلغ سعر شرائه من المواطنين 67.80 دينارا.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار الذهب، التي تشهد تغيرات متواصلة متأثرة بالتطورات في الأسواق العالمية.

كما تسهم التوترات السياسية والأمنية في عدد من مناطق العالم في زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وهو ما ينعكس على أسعاره في الأسواق العالمية والمحلية.