الاردن .. وفاة السفير الدكتور مالك الطوال

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى السفير الدكتور مالك الطوال، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والدبلوماسي، شغل خلالها عدداً من المواقع والمسؤوليات التي أسهم من خلالها في خدمة الأردن وتمثيله في المحافل الدبلوماسية.

وعُرف الفقيد بكفاءته المهنية وإخلاصه في أداء مهامه، حيث ترك بصمة واضحة في العمل الدبلوماسي، وحظي باحترام واسع من زملائه وكل من تعامل معه خلال مسيرته.

ويُعد الدكتور مالك الطوال من الشخصيات الدبلوماسية التي أسهمت في خدمة الوطن على مدى سنوات، مقدمًا نموذجًا في الالتزام والمسؤولية.

رحم الله الفقيد، وألهم ذويه وأسرته ومحبيه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.