الفواكه المجففة.. خيارات صحية لتعزيز الطاقة خلاص الصيف

خبرني - رغم الاعتقاد الشائع بأن الفواكه المجففة تناسب فصل الشتاء أكثر، فإن خبراء التغذية يؤكدون أنها قد تكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي الصيفي عند تناولها باعتدال وبالطريقة الصحيحة، إذ تساعد في دعم مستويات الطاقة، وتحسين الهضم، وتعويض الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

وينصح بتناول بعض أنواع الفواكه الجافة بعد نقعها طوال الليل، لتسهيل هضمها وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

وبحسب موقع Valency Agro، إليك أبرز الفواكه الجافة التي قد تساعد على تعزيز الطاقة في الصيف:

اللوز

يُعد اللوز المنقوع من أفضل الخيارات لبدء اليوم، إذ يحتوي على فيتامين E والدهون الصحية التي تدعم صحة البشرة والدماغ، كما يمنح الجسم طاقة مستدامة دون الشعور بالثقل.

الزبيب

يساعد الزبيب المنقوع في دعم ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم، إلى جانب توفير مصدر طبيعي للطاقة، ما يجعله مناسبًا للأيام الحارة.

التين

يمتاز التين باحتوائه على الألياف والمعادن التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يسهم في الحفاظ على مستويات الطاقة، ويصبح أسهل هضمًا عند نقعه.

التمر

يوفر التمر طاقة سريعة بفضل محتواه من السكريات الطبيعية، إلا أن الخبراء ينصحون بالاكتفاء بثمرة أو اثنتين يوميًا خلال الصيف، خصوصًا لمن يمارسون نشاطًا بدنيًا.

الكاجو

يحتوي الكاجو على دهون صحية ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم، ويساعد في دعم صحة العظام والطاقة، لكن يفضل تناوله بكميات معتدلة.

الفستق

يُعد الفستق من أخف المكسرات نسبيًا، ويتميز باحتوائه على البروتين والألياف، ما يجعله وجبة خفيفة مناسبة للحفاظ على الشبع والطاقة.

ويؤكد المختصون أن الاعتدال هو العامل الأهم عند تناول الفواكه المجففة في فصل الصيف، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء واتباع نظام غذائي متوازن، إضافة إلى اختيار منتجات عالية الجودة للحفاظ على قيمتها الغذائية.